Mostra del pittore Michele ROSA a Roma

Il giorno 20 aprile, ore 16:00 presso la sede di Unindustria in via Andrea Noale n. 206, a Roma, il presidente Angelo Camilli presenta la collezione di 20 tele in memoria dell’artista Michele ROSA.

Le tele che costituiscono patrimonio di Unindustria, illustrano parte del percorso esplorato dall’artista nell’arco temporale 1998-2008, dall’astrazione materica, alla fase concettuale per giungere al periodo delle commistioni astratto-figurative.

I quadri saranno in seguito permanentemente esposti nella sede dell’unione.

https://www.rosamichele.it/it_IT/unindustria/

COMUNICATO STAMPA