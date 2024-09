Mostra del Cinema di Venezia “Cinema e Turismo”: il Presidente Acampora all’Hollywood Celebrities Village

“Nel settore del cinema e dell’audiovisivo l’Italia, secondo le stime del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, è tra i Paesi leader in Europa: con oltre 2,7 miliardi di euro di valore aggiunto siamo al 3° posto in UE. Inoltre il settore ha con un importante effetto moltiplicatore: per ogni euro prodotto ne attiva 3,5 nel resto dell’economia; si tratta di un valore superiore rispetto alla capacità di attivazione dell’intero comparto delle industrie creative, il cui moltiplicatore è pari a 2. Sono poco meno di 9.900 mila le imprese del settore e l’occupazione ammonta ad oltre 33 mila addetti – 4° posto in Europa-, per una produttività del 40% superiore alla media europea”.– Con questi dati il Presidente di Camera di Commercio Frosinone Latina, Si.Camera e Assonautica Italiana Giovanni Acampora, ha aperto il suo intervento all’evento “Cinema e Turismo” organizzato, dall’Associazione Alfiere productions in collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone e Latina, l’Azienda Speciale Informare e Blu Forum Italia. L’appuntamento si è svolto nella serata di ieri, domenica 1° settembre, all’Hollywood Celebrities Village, realizzato da Hollywood Communication al Parco del Des Bains – al Lido di Venezia, ed è stato presentato dalla giornalista e conduttrice Rossella Vitolo e dal produttore cinematografico Daniele Urciuolo. Presente, al fianco del Presidente Acampora, anche l’attrice e conduttrice Agata Fortis.

Dopo la presentazione di un video sul Cineturismo, il Presidente Acampora ha proseguito parlando anche del legame tra “risorsa mare” e location per le produzioni cinematografiche, due economie che possono essere strettamente connesse: “Attualmente il Cinema italiano sta attraversando una fase di grande vitalità: i titoli di produzione o co-produzione italiana sono in crescita e gli incassi dei film italiani sono raddoppiati nel 2023 rispetto all’anno precedente. Altrettanto, il Cineturismo sta avendo ottimi riscontri in termini di visibilità e di valorizzazione dei luoghi, rappresentando una grande opportunità di attrazione di flussi turistici, con impatti positivi per le economie locali. La Camera di Commercio di Frosinone Latina, con il prezioso supporto dell’Azienda Speciale Informare, ha stanziato importanti risorse per la valorizzazione e la promozione dei nostri territori attraverso il Cineturismo e il cortometraggio, con una programmazione di eventi mirati. Un progetto in cui crediamo moltissimo perché la narrazione dei luoghi, della storia e dei protagonisti delle nostre terre ha una grande capacità di comunicazione e crea una dimensione di forte empatia, che avvicina il pubblico e stimola l’interesse a visitare il luogo e ad entrare in contatto con la comunità. I nostri territori sono già meta di produzioni di successo e questo ci ha convinto che dobbiamo andare oltre, per mettere a sistema il nostro patrimonio e per sfruttarne tutte le potenzialità. Il ruolo delle Istituzioni è fondamentale: occorre creare le condizioni per attrarre produzioni di alto livello e portare avanti una strategia basata su una forte partnership tra pubblico-privato che, partendo dalle bellezze dei nostri luoghi, sia in grado di creare una narrazione convincente e di appeal. Volendo fare un esercizio di stima, secondo le prime valutazioni orientative dell’Istituto Tagliacarne , l’impatto su Venezia del Festival del Cinema in termini di spesa turistica attivata da visitatori e addetti ai lavori potrebbe approssimare i 25 milioni di euro. Il Cineturismo rappresenta una grande opportunità di attrazione di un turismo di qualità ed è importante lavorare perché non siano solo le città più conosciute ad essere “riprese”, per dare spazio anche ai luoghi meravigliosi e meno conosciuti”.

A margine dell’appuntamento, Daniele Urciuolo ha così commentato: “Coniugare cinema e turismo è da sempre la mission della nostra factory Alfiere Productions che in Italia organizza non solo festival di cinema in bellissime location – come ad esempio nel borgo medievale di Fara in Sabina o nella città di Catania – ma anche incontri come questo di Venezia durante in quale ogni anno riflettiamo sulla crescita del fenomeno del cineturismo”.

“Cinema e Turismo”

Assieme al Presidente Acampora numerosi ospiti: tra questi Emiliano Biraku, Presidente Confesercenti Venezia Rovigo; Andrea Viganò, fondatore di Youger’s in movie; Alberto Sinigaglia, giornalista e membro della Fondazione Gigi Ghirotti; Hugo Teugels, regista belga che ha presentato il trailer di “Cassandra Venice”. Un cortometraggio che fonde abilmente il mistero, il fantasy e la climate fiction, e racconta la storia di una top model, Cassandra, interpretata da Polli Cannabis, che durante una pausa tra le sue sfilate in Piazza San Marco, viene inspiegabilmente attratta da un cucchiaino dorato, simbolo di un viaggio onirico ambientato proprio a Venezia.

Tra gli artisti che sono stati premiati, Lidia Schillaci, cantante vincitrice del programma televisivo “Tale e Quale show” 2020; Noemi Brando, giovane attrice che quest’anno è stata apprezzata in due progetti Netflix, “Sei nell’anima” e “Supersex”.

A concludere il panel alcuni imprenditori che con le loro attività valorizzano l’Italia e credono nei valori del Cineturismo. Tra questi, Giovanni Cerbarano per La Pentolaccia; Filomena Bonora per Queen Hair; Silvio Lorello per Lorello 1963; Carmela Caracozzi per Selvaggia Educata; Luca Rallo per Fantasie Di Napoli.

