Mostra Agricola CampoVerde working in progress

Area Esposizione, prodotti tipici, convegni, degustazioni, spettacoli equestri, falconeria, artisti di strada, rievocazioni fattoria didattica, Area bimbi.

Al via i lavori per l’edizione 2025 della Mostra Agricola CampoVerde, la fiera nazionale dell’agricoltura in programma dal 24 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio all’Area Fiere in via Pontina km 54 ad Aprilia. La fiera giunta alla 38ᵃ edizione vanta il patrocinio della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, dalla Camera di Commercio Italo Orientale, della Provincia di Latina, dal Comune di Aprilia, dall’Arsial e da Arga Lazio. Negli otto giorni in programma molti appuntamenti collaterali: laboratori, gare a tema, sfide piccanti, incontri con gli esperti, convegni, degustazioni, mostre, spettacoli e molte novità che, in questa edizione nell’anno del Giubileo da un grande spazio alla Regione Lazio con un padiglione tematico e i Laboratori del Gusto in collaborazione con Regione Lazio e Arsial a promozione dei prodotti del territorio laziale. Più di 400 gli espositori nei diversi settori provenienti da tutta Italia: florovivaistico e zootecnico, mercato agricolo, energie rinnovabili e sostenibili, hi-tech oltre a tutti i settori merceologici legati all’agricoltura, alla floricoltura, all’innovazione, all’enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane. «Questa edizione sarà decisamente più impegnativa e ci vedrà alle prese con un lunghissimo ponte ma, il nostro staff è al lavoro per organizzare un’infinità di eventi che hanno come obiettivo principale quello di valorizzare la storia e le tradizioni del nostro territorio – ha affermato Cecilia Nicita, Presidente della Fiera Agricola CampoVerde – fra le attrazioni i Butteri dell’Agro Pontino e lo spettacolo dell’Italian Team Penning del Western Show e poi la Mostra Nazionale Bovina Maremmana realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione ANABIC e la rassegna Regionale del Bovino e tante altre novità». Da non dimenticare la fattoria e i laboratori didattici dedicati ai più piccoli all’interno dell’Area Fiere, le sfilate di abiti storici e floreali, le rievocazioni storiche. Il programma completo degli eventi della 38ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde sarà presentato Sabato 12 Aprile nel corso della Conferenza Stampa. Da segnalare Promo Family, per agevolare la partecipazione delle famiglie con i bambini in fiera, per avere diritto alla promo family basta acquistare on line e si salta anche la fila.

Info sulla Mostra Agricola CampoVerde:

Per partecipare come espositori, prenotazione biglietti e info per visitare l’evento : 393 4180040

mail: info@mostracampoverde.it

Mostra Agricola CampoVerde – www.mostracampoverde.it – Facebook – Instagram