Moschea nel capoluogo ciociaro. Continua la diatriba tra Imane Jalmous del PD e Sergio Arduini di Destra Sociale

In merito alla realizzazione della moschea nel capoluogo ciociaro la diatriba tra Imane Jalmous, esponente del Partito democratico e Sergio Arduini, esponente di Destra sociale, continua.

Senza troppi giri di parole l’esponente del partito democratico, cittadina italiana di origini marocchine che professa la religione mussulmana, dichiara a mezzo stampa: “Invito il signor Sergio Arduini a leggere i principi fondamentali della Costituzione italiana. L’articolo 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Quindi tutte le religioni, diverse da quella cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” Poi lancia un appello: “Invito tutti i politici di Frosinone a un dialogo interreligioso che possa favorire l’abbattimento di barriere, di razzismo, discriminazione e allontanamento, temi fondamentali che un’amministrazione appena insediata dovrebbe affrontare.” Di fronte a tali parole non è tardata la replica dell’esponente provinciale di Destra Sociale: “Trovo davvero simpatiche le ‘velate’ accuse di razzismo indirizzate indirettamente al sottoscritto da parte dell’esponente del PD di origine marocchina Iamane Jalmous. Un classico, quando si parla di tematiche importanti chi non la pensa come LORO viene subito tacciato di razzista, lo ricorderò ai miei amici di una vita di nazionalità Eritrea.” Spiega poi il suo punto di vista a sostegno del suo pensiero: “Vengo al punto. Non mi risulta che le Moschee sono equivalenti alle Chiese Cristiane di TUTTE le confessioni, e perché no, anche delle Sinagoghe. Mi risulta invece che questi sono luoghi di aggregazione e di indottrinamento verso un’ideologia che si fonda su una divisione dell’umanità, i fedeli mussulmani da una parte e gli infedeli dall’altra. Si considerano l’unica vera religione e il loro UNICO fine è quello di sottomettere tutta l’umanità all’Islam. E fino qui non credo di poter essere smentito.” Arduini poi entra nel merito dell’articolo della Costituzione Italiana: “L’art. 8? Nel Corano e nella Sharia ci sono molti versetti in contrasto con le leggi LAICHE di questo Stato, come la Sacralità della Vita, le pari dignità tra uomini e donne, la libertà di scelta religiosa e tanto altro. Quanto affermo è di facile consultazione. Ce ne sarebbe tanto da parlare. Localmente prendiamo atto del cambiamento di locazione di questa eventualità di realizzazione, sperando che prossimamente il tutto venga portato in Consiglio comunale. Comunque, sarà mia premura il prossimo maggio, in qualità di esponente locale del PD, invitarla alle manifestazioni che da oltre 20 (venti) anni organizzo a Frosinone e in diversi altri centri Ciociari per ricordare il dramma delle “MAROCCHINATE”, ne è a conoscenza di quando avvenuto in queste terre? Se verrà ne sarei davvero felicissimo e sarebbe, con i fatti, una ‘vera mossa di integrazione’ al contrario delle tantissime parole sterili che da entrambe le parti siamo soliti leggere.” Conclude poi il suo discorso con una netta presa di posizione: “Ho appreso dalla stampa di minacce ed insulti rivolti a Imane Jalmous. Rimango fermo sulle mie idee ma esprimo la mia massima distanza da coloro che non sanno stare al dialogo e offendono. Piena solidarietà quindi alla Jalmous.”

Luca Reale

