MOSAC Carabinieri: decidere rapidamente sul pacchetto sicurezza. Gli operatori di polizia non sono merce da sacrificare

Tenera ed indulgente la sentenza nei confronti del 21enne incensurato che lo scorso 27 dicembre, armato di coltello, si presentava alla Caserma dei Carabinieri di Afragola, nel napoletano, e per dare sfogo alla sua rabbia a seguito di un litigio, in stato di agitazione tentava di forzare la porta di ingresso per poi lanciare sassi e pigne contro le finestre dell’edificio ed infine aggredire i Carabinieri all’atto dell’arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Quattro mesi pena sospesa e senza alcun misura cautelare l’esito del giudizio direttissimo; una condanna che demoralizzava i Carabinieri per le numerose e necessarie attività di Polizia e soprattutto per il servizio di piantonamento sino al mattino seguente.

“Aldilà della sentenza che rispettiamo, soprattutto se emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli-Nord che conosciamo e pertanto possiamo sostenere l’eccellente operato, lo sconcertante gesto compiuto dal 21enne deve servire ad aprire un momento di riflessione per comprendere che servono pene più severe per prevenire e contrastare modelli comportamentali deviati”. Quanto riferisce Gennaro De Falco, Comitato Nazionale MOSAC, Movimento Sindacale Autonomo Carabinieri che continua: “questi episodi non devono terminare nei programmi televisivi, bisogna acquisire la consapevolezza che agli operatori di polizia servono strumenti e non considerare gli stessi operatori uno strumento funzionale a cercare consensi. Chiediamo pertanto di decidere rapidamente sul pacchetto sicurezza perché gli operatori di polizia non sono merce da sacrificare. Non ci stancheremo di far sentire la nostra voce a tutela della collettività e di tutti gli operatori della sicurezza costretti a lavorare in assenza di garanzie. Basta con le manifestazioni di vicinanza a seguito di aggressioni, le parti, tutte, devono considerare il “comparto sicurezza” come una risorsa e non un investimento.

Comitato Nazionale

COMUNICATO STAMPA