Morto Vittorio Fusari, lo chef colpito da un malore a 66 anni. Il suo motto: «Un cibo di cuore e pensato»

Lo chef Vittorio Fusari è morto il primo gennaio 2020, poco dopo le 19, all’ospedale di Chiari, in provincia di Brescia. A tradirlo è stato il cuore, quello che metteva nella sua cucina e aveva fatto diventare anche il suo motto: “un cibo di cuore e pensato”.Lo chef era ricoverato per problemi cardiaci da una ventina di giorni. Proprio nel giorno di Capodanno, quando stava per essere dimesso, è stato colto da un ultimo malore che gli è stato fatale. Vittorio Fusari si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mellini di Chiari a 66 anni, compiuti in dicembre. Lascia Fusari la moglie Anna Patrizia Ucci e il figlio quindicenne.Chef del rinomato ristorante Balzer di Bergamo, Fusari è stato ricordato dalla sua brigata con un post su Facebook. «Ciao Vittorio – scrivono dal locale storico del Sentierone -. Sei nei nostri cuori. Il nostro grande Maestro, ci mancherai tanto».

fonte ilgazzettino.it foto web