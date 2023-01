Morto l’ex direttore di Rai2, Ludovico Di Meo

Ludovico Di Meo, giornalista e autore televisivo, storico ex direttore di Rai 2, è morto questa mattina all’età 63 anni, a Roma. A darne notizia la tv dello stato di San Marino, dove era direttore generale dal 2021. «Nei giorni scorsi, Di Meo era stato sottoposto ad un’operazione alle coronarie. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, il direttore della nostra emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario», la notizia diffusa dall’emittente sanmarinese. Il giornalista Rai era nato a Roma, nel 1959 e lascia la moglie Paola e due figlie Federica e Flaminia. (Foto e fonte Leggo)

