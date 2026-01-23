Morti sul lavoro nell’edilizia. Uil Fpl Frosinone: servono più controlli e più risorse per la prevenzione

Gli ultimi tragici incidenti sul lavoro hanno colpito duramente il settore dell’edilizia nel territorio frusinate.

Nel dicembre 2025, in un cantiere edile di Ceccano, un operaio ha perso la vita a seguito di una caduta dall’alto da un ponteggio metallico. A distanza di poche settimane, si è consumata un’ennesima tragedia in un cantiere edile di Frosinone, dove un lavoratore è morto precipitando da un solaio.

Due eventi drammaticamente simili, che riportano con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri.

“La sicurezza – sottolinea il Dirigente Provinciale della UIL FPL di Frosinone dott. Costantino Lanna – non può essere misurata esclusivamente sul numero degli accessi ispettivi effettuati. La prevenzione reale si fonda sulla qualità delle ispezioni, sulla loro efficacia e sulla capacità di individuare tempestivamente situazioni di rischio concreto. È opportuno considerare anche il carico di lavoro dei tecnici della prevenzione e degli ispettori, troppo spesso chiamati a operare in condizioni di sotto-organico e con risorse insufficienti. Senza un adeguato potenziamento degli organici, della formazione continua e degli strumenti a disposizione, ogni strategia di contrasto agli infortuni sul lavoro rischia di rimanere solo sulla carta”

Il dott. Lanna conclude: “Non è più tollerabile che si continui a morire per cadute dall’alto in contesti dove il rischio è noto e prevenibile. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intera comunità. Servono interventi immediati, concreti e strutturali per rafforzare i controlli, garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e promuovere una vera cultura della prevenzione che metta al centro la tutela della vita umana”.

La UIL FPL di Frosinone chiede alle istituzioni competenti, agli enti di vigilanza e alle parti datoriali un impegno straordinario e immediato per: rafforzare gli organici dei servizi ispettivi di prevenzione; incrementare la possibilità per gli operatori della vigilanza di operare nel rispetto della qualità quando effettuano i controlli nei cantieri edili; garantire il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza; promuovere una cultura della prevenzione che metta al centro la tutela della vita umana.

La UIL FPL continuerà a vigilare, denunciare e sollecitare interventi concreti affinché il lavoro torni ad essere un luogo di dignità e non di morte.