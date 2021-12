Morti due ragazzi di 21 e 24 anni: travolti e uccisi da un’auto fuori da un locale

Tragedia nella bergamasca a Paladina, dove due giovani di 21 e 24 anni la scorsa notte sono morti dopo essere stati travolti da un’auto nei pressi di un locale. Le due vittime si chiamavano Driss Ouaissa, 21 anni, e Brahim Amine Ben Faresse, di 24. Entrambi di origini marocchine, vivevano a Bergamo ed erano vicini di casa: Faresse era nato in Marocco, Ouaissa a Bergamo.L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 e i soccorsi per i due feriti sono stati vani. Il conducente dell’auto che li ha investiti, un sessantenne della zona, è stato denunciato per omicidio stradale. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale sulla base di alcune testimonianze, pare che i due, al momento dell’investimento si trovassero sdraiati a terra, dov’erano finiti per una lite. Uno dei due è morto sul colpo, l’altro dopo circa mezz’ora di tentativi di rianimazione da parte del 118.Il pm di turno Emanuele Marchisio ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi, che sono stati trasferiti alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’automobilista che ha investito i due giovani è stato anche denunciato per fuga: dopo l’incidente, probabilmente preso dal panico, il sessantunenne si è allontanato con la sua Volkswagen Golf per poi tornare sul posto solo tre quarti d’ora più tardi. I due ragazzi sono stati travolti mentre erano a terra, dunque la sua auto era ancora marciante e non presentava segni di impatto sul parabrezza o sulla carrozzeria anteriore, ma solo nella parte sottostante. La vettura è stata posta sotto sequestro. Il sessantunenne è risultato avere un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro, la soglia di tolleranza prevista dal Codice della strada.

fonte leggo.it – foto archivio