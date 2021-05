Morti due operai investiti da un getto di vapori di ammoniaca

Due lavoratori sono deceduti dopo essere stati investiti da vapori contenenti probabilmente ammoniaca. È accaduto a Villanterio, in provincia di Pavia attorno alle ore 12.30, nella ditta Digima. Il primo è un uomo di 50 anni, mentre sul secondo non si hanno ancora informazioni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Lo rende noto l’Areu lombarda. L’incidente è avvenuto in un’azienda che produce farine e mangimi per animali. All’origine ci sarebbe la rottura di un tubo all’interno del quale passava il vapore: il getto avrebbe investito in pieno i due operai.

Fonte milanocorriere.it – foto web