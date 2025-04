Morte di papa Francesco, il messaggio di Antonazzo: «Una carezza restituita al Pontefice»

Il vescovo diocesano Gerardo Antonazzo rompe il silenzio orante seguito alla scomparsa di papa Francesco e affida il suo cordoglio a un messaggio rivolto al clero, ai fedeli e alle istituzioni civili e militari della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Una parola simbolo — carezza — racchiude il senso del suo saluto al Pontefice. Un gesto di affetto e gratitudine da restituire a chi, come papa Francesco, ha mostrato particolare attenzione alla Chiesa locale, approvandone lo scorso maggio la richiesta di eleggere la Madonna di Canneto a Patrona unica. Una decisione giunta al termine del terzo anno di Cammino sinodale, a dieci anni dall’istituzione della diocesi, avvenuta il 24 ottobre 2013.

Durante la cerimonia di proclamazione, il 1° maggio 2024 presso la Basilica-Santuario di Canneto, Antonazzo pronunciava parole cariche di emozione: «La carezza di Papa Francesco ritorna oggi a riscaldare il cuore e a far brillare il volto della nostra Chiesa diocesana, donandoci il fremito di una sua speciale tenerezza e benevolenza nel riconoscere la filiale e radicata fiducia del nostro territorio verso la Vergine Bruna di Canneto».

Ora, in quello stesso santuario mariano, Antonazzo invita fedeli, presbiteri e rappresentanti delle istituzioni locali a unirsi in preghiera per il papa defunto. Una celebrazione eucaristica di suffragio è stata fissata per giovedì 24 aprile, alle ore 18:30. L’orario scelto consentirà alle parrocchie della diocesi di anticipare eventuali celebrazioni feriali al mattino. «La carezza pastorale di Papa Francesco per la nostra Chiesa diocesana, in particolare verso la Madonna di Canneto, si fa ora carezza della nostra preghiera di suffragio per lui», scrive il Vescovo.

Nel frattempo, da ieri, comunità del Sorano e del Cassinate si sono radunate spontaneamente in preghiera, dando vita a veglie e momenti di raccoglimento.

La notizia della morte del Pontefice giunge in un giorno particolarmente significativo per monsignor Antonazzo: il 21 aprile ha infatti segnato il termine del suo dodicesimo anno di episcopato a Sora e l’inizio del tredicesimo.

Il funerale di papa Francesco sarà celebrato a San Pietro sabato 26 aprile.