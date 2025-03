Morte di Giovanni ‘Giampaolo’ Tiberia: sequestrata la salma, annullati i funerali

Ceccano – La comunità è sotto shock per la morte improvvisa di Giovanni Tiberia, 44 anni, noto fornaio molto conosciuto in città, deceduto nella giornata del 10 marzo. In un primo momento il decesso era stato attribuito a un malore improvviso, ma nuovi sviluppi hanno portato a una svolta inaspettata: la Procura di Frosinone ha disposto il sequestro della salma per fare chiarezza sulle cause della morte.

Nelle ultime ore, i carabinieri della stazione di Ceccano hanno raggiunto l’abitazione del defunto, dove era stata allestita la camera ardente, e hanno proceduto al sequestro della salma su disposizione del Pubblico Ministero e del tribunale di Frosinone. Un’azione che ha portato all’annullamento del rito funebre, che si sarebbe dovuto svolgere questa mattina presso la chiesa del Sacro Cuore.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato a questo cambio di rotta nelle indagini. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, ma sembra che nelle ultime ore siano emersi elementi che hanno sollevato dubbi sulla causa naturale del decesso. È quasi certo che sulla salma verrà eseguita un’autopsia per chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’intera comunità è scossa da questa tragedia e attende con ansia risposte su un caso che, inizialmente chiuso come un malore improvviso, ora sembra nascondere qualcosa di più complesso.

Seguiranno aggiornamenti.