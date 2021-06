Morta Camilla, la 18enne ricoverata per una trombosi dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca

Epilogo drammatico. È morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante (Genova) che era stata vaccinata con AstraZeneca e poi era stata colpita da una trombosi.Camilla si trovava ricoverata, da domenica scorsa, al San Martino di Genova, dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18.«Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere -dice la sindaca di Sestri, Valentina Ghio-. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla».

foto e fonte Leggo