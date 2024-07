Morris Cellamare, calciatore muore nello schianto tra due furgoni e un’auto: aveva 26 anni

È di un morto e tre feriti il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 7 ter tra Fragagnano e Monteparano, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati due furgoni e nella carambola sarebbe rimasta coinvolta anche una vettura. Sul colpo è morto un tarantino di 26 anni, Morris Cellamare, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, una in maniera molto grave. Sul posto i carabinieri, il 118 e i Vigili del Fuoco.L’allarme sulla statale è scattato poco dopo le 15,30. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, le pattuglie dei carabinieri e gli equipaggi dei Vigili del Fuoco. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato 26enne. Altre tre persone sono state condotte in ospedale. Tutta da accertare la dinamica del tragico incidente.Morris Cellamare, 26 anni, lavorava come elettricista. E giocava a calcio, la grande passione. Nell’ultima stagione era al Ceglie. Aveva giocato, però, anche nel Novara (nelle giovanili) e nel Fasano. Poi l’esperienza in Eccellenza con l’Avetrana e in seguito il Fasano. Fonte leggo.it – foto archivio

