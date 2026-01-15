MOROLO – SEQUESTRO DI BOTTI ILLEGALI: DENUNCIATA UNA PERSONA

Nel pomeriggio di ieri 14 gennaio u.s., i Carabinieri della Stazione di Morolo, hanno deferito in stato di libertà un 42enne romano, già censito per reati specifici in materia di detenzione illecita di fuochi d’artificio ed artifizi pirotecnici illegali. L’uomo, fermato dai Militari nell’ambito dei servizi per il contrasto ai reati predatori, andava in giro a bordo della sua autovettura, una Toyota Yaris, con 3,8 kg di fuochi d’artificio, artigianali di genere proibito, custoditi senza alcuna cautela nel bagagliaio. L’atteggiamento dell’uomo, irrequieto e nervoso, ha insospettito i Carabinieri addetti al controllo che intuendo che qualcosa non andava per il verso giusto hanno deciso di perquisire a fondo conducente ed autovettura, rinvenendo così il materiale esplodente illegale a bordo del mezzo. L’uomo è stato accompagnato subito in caserma per le formalità di rito relative alla contestazione delle norme di legge violate e relative alla detenzione, stoccaggio e trasporto di prodotti pirotecnici illegali che, come noto, è regolato da precise norme di sicurezza completamente ignorate e violate dal 42enne. Il materiale rinvenuto sulla sua auto è stato sequestrato e sarà consegnato al Nucleo Carabinieri Artificieri ed Antisabotaggio del Comando Provinciale di Roma per gli ulteriori adempimenti relativi alla custodia dei reperti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata immediatamente dai Militari che hanno proceduto.

Correlati