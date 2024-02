Morolo, presentazione dei due libri d’inchiesta di Raffaele Romano: “Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA” e “Il sindacato italiano visto dalla CIA”

Importante appuntamento presso l’Auditorium di Morolo con la presentazione dei due libri d’inchiesta di Raffaele Romano: “Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA” e “Il sindacato italiano visto dalla CIA”

Un’altra importante iniziativa della Fondazione Premio Antonio Biondi si terrà sabato 17 febbraio, quando arriveranno nella sala auditorium di Morolo, in provincia di Frosinone, il presidente della Fondazione Buozzi e celeberrimo sindacalista italiano, Giorgio Benvenuto; Enrico Coppotelli, segretario regionale della Cisl, Ermisio Mazzocchi, storico e saggista, per presentare i due libri d’inchiesta di Raffaele Romano: “Andreotti, Craxi e Moro visti dalla Cia” e “Il sindacato italiano visto dalla CIA”.

Questa intelligente organizzazione, nata in Morolo, nel Frusinate, ma vivente nel mondo della cultura, è generata dalla filantropia di Luigi Canali, che la sua Ciociaria non l’ha mai dimenticata e che spessissimo piomba da Roma nel piccolo e incantevole centro dei Lepini dove ha incentrato la copiosa attività della Fondazione, attività editoriale e organizzativa di spettacoli e mostre che chiunque può riscontrare su www.fondazionepremioantoniobiondi.it , dal nome del premio, appunto, che ha ideato per i giovani che si distinguono nell’espressione artistica o letteraria nelle loro varie forme, compresa quella giornalistica.

L’autore dei due libri, Raffaele Romano, sarà presente alla manifestazione e con lui si avrà modo di disquisire sui periodi storici della nostra Penisola più controversi del secolo scorso, alla luce dei sorprendenti documenti che egli ha riportato alla luce, grazie alla desecretazione degli archivi della CIA. L’appuntamento dunque è per sabato 17 febbraio alle ore 16 presso l’Auditorium comunale di Morolo, a pochi chilometri da Frosinone.

