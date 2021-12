Morolo – Positivi al Covid19 e in quarantena, trovati fuori le loro abitazioni: in due denunciati

Nella decorsa giornata in Morolo, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà due uomini, un 43enne ed un 66enne entrambi del luogo, per inosservanza delle norme anti covid-19. Nello specifico i predetti, sebbene dichiarati dalla competente Autorità Sanitaria positivi al virus covid-19 e sottoposti al previsto periodo di quarantena, sono stati controllati fuori dalle rispettive abitazioni mentre dialogavano trà di loro.

COMUNICATO STAMPA

