MOROLO -PERCEPIVA INDEBITAMENTE IL REDDITO DI CITTADINANZA, 46ENNE FINISCE IN CARCERE

Nelle prime ore della mattina di oggi 26 aprile i Carabinieri di Morolo, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Gela (CL), un 46enne già noto alle cronache giudiziarie.I Carabinieri dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in caserma notificandogli il provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria ed in seguito al quale l’uomo dovrà espiare la pena residua di anni due e mesi sei di reclusione, poiché ritenuto colpevole di “indebito ottenimento del reddito di cittadinanza“, commesso a Gela (CL) nel mese di aprile 2019.L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone laddove sconterà la pena comminata dall’Autorità Giudiziaria.

Correlati