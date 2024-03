Morolo – Passeggiata letteraria I PERCORSI DEL GUSTO NEL LAZIO (Edizioni il Lupo)

Una carrellata di paesaggi e di persone per un libro che ha l’obiettivo di valorizzare il Lazio mappandone la bellezza dei luoghi naturali, la cultura e il gusto dei sapori artigianali. ”Eremo di Sant’Angelo a Morolo” PASSEGGIATA CON L’AUTRICE APPUNTAMENTO: Ore 09:30 a Morolo (Fr) (il luogo preciso verrà comunicato agli iscritti) COSTO: 15€ incluso libro + PASSEGGIATA DI 4 ORE CIRCA ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI 28 MARZO Info e Prenotazioni Passeggiata: roberta_micillo@yahoo.it Caratteristiche del percorso: E – Escursionistico

Tipologia di percorso: LINEARE (A/R sullo stesso tragitto) – SEGNATO

Passeggini: NO

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 450 m Dall’amore per la Natura e la passione per l’enogastronomia nasce un libro che segna un varco per nuove esperienze condiviso tra turismo, cultura e sapori: I PERCORSI DEL GUSTO NEL LAZIO con 15 itinerari a piedi tra natura e degustazioni. L’opera verrà presentata dall’autrice sabato 30 marzo nel corso di una passeggiata letteraria che partirà dall’Eremo di Sant’Angelo a Morolo, nel frosinate, alle ore 9:30. Il percorso, della durata di 4 ore circa, fa parte dell’itinerario numero 8 del libro ed è indicato a chi ama escursioni di media difficoltà, di breve durata, non distanti dalla Capitale da abbinare a una immersione nella storia e nella gastronomia della Ciociaria. A circa un’ora da Roma in una parte meno conosciuta dei Monti Lepini orientali, si trova infatti Morolo, un borgo di circa 3.000 abitanti con una Rocca medievale ed un suggestivo eremo posto nell’omonima Valle. Riserve, parchi, sentieri, castagneti, valli, vecchi percorsi ferroviari, eremi, laghi, monti e pianure sono le cornici di diverse camminate segnalate nel volume, per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio abbinate a incontri con piccoli produttori per assaggiare le loro bontà eno-gastronomiche. L’opera comprende anche una selezione di aziende che rappresentano delle “nicchie” di artigianalità, i cui produttori – giovani imprenditori e imprenditrici agricoli – seguono la produzione dall’inizio alla fine, scegliendo le materie prime e garantendo la qualità degli assaggi.Si tratta di artigiani per scelta che difendono territorio e tradizioni e che accolgonoi camminatori con i proprio racconti di vita e la descrizione dei loro prodotti laziali doc in degustazione. Il libro (costo € 15,00, pagine 144, ISBN 9788888450957) è disponibile nelle principali librerie (fisiche e digitali) e sul sito dell’editore cliccando qui.