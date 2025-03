Morolo: la maggioranza si divide. Nasce un nuovo gruppo consiliare

A Morolo, si respira aria di cambiamento in seno al Consiglio Comunale. Tre consiglieri, Claudia Deodati, Claudia Crescenzi ed Emilio Battisti, hanno ufficialmente lasciato la maggioranza guidata dal sindaco Gino Molinari, dando vita a un nuovo gruppo autonomo: “Morolo in Comune”.

Questa nuova formazione politica, composta da tre figure di rilievo, si pone in modo indipendente e priva di connotazioni partitiche. Tuttavia, come dichiarato da Claudia Deodati, già assessore ai lavori pubblici e ora alla guida del nuovo gruppo, “Morolo in Comune” intende mantenere un atteggiamento costruttivo, in linea con il programma elettorale della maggioranza nella quale sono stati eletti nel giugno del 2024.

Un distacco, ma non una rottura definitiva

Nonostante il distacco dalla maggioranza, i tre consiglieri mantengono aperto il dialogo e il confronto amministrativo con l’attuale sindaco Molinari. Il gruppo ha infatti sottolineato l’importanza di continuare a servire la comunità e rispettare il mandato ricevuto dagli elettori, ponendosi come un’opposizione critica ma costruttiva.

Una scelta che guarda al futuro

L’ingegnere Deodati, Crescenzi e Battisti hanno alle spalle importanti esperienze amministrative, maturate già nel precedente mandato. La loro decisione di costituire un gruppo indipendente segna una svolta importante per la politica locale di Morolo, e sarà interessante osservare quali nuovi sviluppi emergeranno nei prossimi mesi.

Nonostante il clima politico apparentemente teso, i tre consiglieri hanno ribadito che il loro impegno è, e resterà sempre, quello di agire nell’interesse della comunità di Morolo.