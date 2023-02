Morolo – I Carabinieri Incontrano gli alunni

Nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità” i Carabinieri della Compagnia di Anagni e della Stazione di Morolo hanno incontro gli alunni della Scuola Media Statale di Morolo “E. Biondi”.

Durante il seminario sono state illustrate le varie specializzazioni dell’Arma dei Carabinieri che operano sul territorio nazionale ed anche internazionale. In particolar modo i Carabinieri si sono soffermati sull’ organizzazione dell’Arma Territoriale, quella più vicino alla popolazione, con le oltre cinquemilacinquecento Stazioni, proprio come quella di Morolo.

Il dialogo con gli studenti è stato molto proficuo. Sono stati toccati argomenti come il bullismo e cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, violazioni delle norme relative al codice rosso, come la violenza di genere e lo stalking, nonché gli effetti della guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti o alcooliche. Particolare attenzione dei ragazzi è stata rivolta verso le modifiche tecniche dei veicoli, che possono essere si effettuate da organi tecnici autorizzati ma che, tuttavia, devono poi essere sottoposte alla revisione da parte della Motorizzazione Civile per essere approvate.

Il filo conduttore, per una vera cultura della formazione della legalità, è sempre rappresentato dal dialogo che necessariamente deve esistere tra i ragazzi con gli insegnanti, con le famiglie ed anche con le forze di polizia, con l’Arma dei Carabinieri. Lo slogan “aiutateci ad aiutarvi” è quello lanciato dai Carabinieri, anche attraverso il numero unico di emergenza 112, che rappresenta il primo passo verso la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia.

