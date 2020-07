Morolo (FR) – Scoperto con una meretrice, denigra e offende i carabinieri: multato e denunciato

Nel corso della notte dell’11 luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Morolo procedevano al controllo di un 60enne residente in un Comune limitrofo mentre si intratteneva con una meretrice originaria dell’Est Europa. I militari, nel corso della notifica della sanzione amministrativa a carico dei due per inosservanza dell’ordinanza antiprostituzione emessa di recente dal sindaco di Morolo, venivano denigrati ed offesi dall’uomo. Quest’ultimo, pertanto, veniva deferito in stato di libertà per “oltraggio a P.U. ed avanzata a suo carico proposta di applicazione di misura di prevenzione di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre”.

