Morolo, al via i lavori della nuova rotatoria sul ponte. Trequattrini: «Progetto che migliora sicurezza e viabilità»

Al via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la SP 11 Morolense e la SP 122 (Monticchio), in corrispondenza del ponte di Morolo, uno degli snodi viari più strategici a servizio dell’area industriale e dei collegamenti tra i comuni del comprensorio.

L’intervento (inserito nel programma del Fondo di Sviluppo e Coesione), realizzato dal Consorzio Industriale del Lazio, è finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza stradale e a migliorare la fluidità della circolazione in un punto della rete viaria caratterizzato da un traffico particolarmente intenso. Negli ultimi anni, infatti, il progressivo sviluppo delle attività produttive, in particolare dei comparti farmaceutico, logistico e manifatturiero, ha determinato un significativo incremento del transito di mezzi pesanti e veicoli, rendendo necessario un adeguamento dell’infrastruttura.

La nuova rotatoria consentirà di rendere più sicuro ed efficiente l’attraversamento dell’incrocio, riducendo le criticità legate ai flussi di traffico e favorendo una migliore gestione della viabilità, con benefici sia per le imprese insediate nell’area industriale sia per i cittadini che percorrono quotidianamente questo asse stradale.

«Il miglioramento delle infrastrutture rappresenta una delle principali leve per sostenere lo sviluppo delle aree industriali e garantire servizi sempre più efficienti alle imprese – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini – La realizzazione di questa rotatoria risponde a un’esigenza concreta del territorio, contribuendo ad aumentare la sicurezza della circolazione e a rendere più funzionali i collegamenti con uno dei principali poli produttivi della provincia. Il Consorzio continua a investire in opere che rafforzano la competitività del sistema industriale del Lazio e migliorano la qualità delle infrastrutture a servizio delle comunità locali. L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e potenziamento della rete infrastrutturale promosso dal Consorzio Industriale del Lazio, con l’obiettivo di adeguare la viabilità alle esigenze di un territorio in continua crescita, favorendo uno sviluppo sempre più sostenibile, sicuro ed efficiente».