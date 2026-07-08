Morolense, schianto tra moto e furgone

La strada provinciale Morolense torna purtroppo al centro della cronaca per l’ennesimo incidente stradale. Nella mattinata di oggi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una motocicletta si sono scontrati lungo l’arteria.Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento del motociclista in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza della Morolense, una strada che nelle ultime settimane è stata teatro di diversi gravi incidenti. Solo pochi giorni fa un uomo di 60 anni di Veroli ha perso la vita in un tragico schianto, mentre in un altro sinistro due donne sono rimaste ferite. Una sequenza di incidenti che alimenta la preoccupazione tra residenti e automobilisti, tornando a sollevare interrogativi sulla sicurezza di una delle principali arterie del territorio, troppo spesso scenario di gravi eventi stradali.

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