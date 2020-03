Morino (AQ): Anziana chiama i Carabinieri per aiuto, le portano le medicine.

Ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione di Morino, in provincia di L’Aquila, a portarle le medicine di cui aveva bisogno ad una signora 65enne residente in una piccola frazione del comune di Morino. La donna, che vive una situazione di momentaneo disagio e solitudine, è stata raggiunta presso la propria abitazione dai Carabinieri della Stazione del paese, i quali, oltre a darle avere in tempo utile i medicinali salva vita di cui aveva bisogno, si sono intrattenuti a conversare con la stessa qualche minuto.L’Arma è, ancora una volta, vicina alla gente, con la solita umanità ed empatia che in questo periodo di emergenza, riaffiora e si rinvigorisce.L’appello alla popolazione è quello di rivolgersi al numero di emergenza 112 per eventuali chiarimenti o necessità di ogni genere. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi

fonte comunicato stampa