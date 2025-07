MORIA KIWI, RIGHINI: «CHIUSA PROCEDURA DI INDENNIZZO A FAVORE DELLE AZIENDE. APPROVATE 170 DOMANDE PER UN TOTALE DI 6 MLN DI EURO»

La direzione Agricoltura della Regione Lazio, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, ha chiusa definitivamente la procedura di indennizzo per la liquidazione in favore delle aziende agricole colpite da moria del kiwi nel 2023. È stata pubblicata, infatti, questa mattina, la determina con la quale è stato approvato l’elenco delle domande ritenute ammissibili. Sono state autorizzate 170 domande per un totale di oltre 6 milioni di euro. «Con questo provvedimento – dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio; Giancarlo Righini – manteniamo una promessa fatte alle aziende del territorio. Un iter lungo iniziato dell’audizione delle aziende colpite in Commissione Agricoltura, su proposta del consigliere Sambucci, e proseguito poi con l’impegno da parte nostra di stanziare ulteriori cinque milioni di euro, oltre al contributo concesso dal Masaf. Ora faremo in modo di accelerare l’iter, affinché le somme concesse arrivino al più presto alle aziende del territorio».

