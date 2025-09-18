Moria di pesci nel canale di Esperia: sospesa l’irrigazione, scatta l’emergenza ambientale

ESPERIA – Allarme ambientale nel territorio comunale di Esperia, dove nei giorni scorsi è stata segnalata una moria di pesci nel canale Enel, in località Badia. Decine di esemplari sono stati ritrovati senza vita nella vasca di carico della centrale, notati da alcuni cittadini che hanno subito avvertito l’amministrazione comunale.

Il sindaco Giuseppe Villani, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente attivato i contatti con Enel e con gli enti competenti. Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo congiunto al quale hanno preso parte i Carabinieri forestali della stazione di Pontecorvo, i tecnici dell’Arpa di Frosinone e i responsabili Enel dell’impianto. Al termine della verifica è stato disposto un intervento di bonifica e rimozione delle carcasse dei pesci, affidato a una ditta specializzata in pronto intervento ambientale.

Contestualmente, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha annunciato la sospensione dell’irrigazione dai canali collegati, come misura precauzionale a tutela dell’agricoltura e della salute pubblica.

«La situazione è sotto costante monitoraggio – ha dichiarato il sindaco Villani – e sto seguendo personalmente ogni fase dell’intervento in coordinamento con gli enti coinvolti. L’obiettivo è garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini».

Al momento la situazione viene definita sotto controllo, con gli interventi di bonifica già avviati e una risoluzione che dovrebbe essere completata nel più breve tempo possibile.

foto archivio