Moody’s promuove il Lazio: il Segretario Regionale UGL Lazio Valiani analizza i dati

UGL LAZIO – Armando Valiani, Segretario Regionale

Moody’s promuove il Lazio e il bilancio regionale rafforza il welfare: segnali concreti di una Regione che rimette al centro lavoratori, famiglie e persone fragili. Opportunità decisive anche per lo sviluppo dei territori.

«La nuova promozione di Moody’s e l’incremento di 55 milioni di euro destinati al welfare regionale – afferma il Segretario regionale UGL Lazio, Armando Valiani – rappresentano due segnali forti e chiari: il percorso intrapreso dalla Giunta Rocca sta restituendo credibilità ai conti pubblici e, allo stesso tempo, sta mettendo al centro delle politiche regionali i lavoratori, le famiglie e i cittadini più fragili».

Il miglioramento del rating da parte di un’agenzia internazionale come Moody’s certifica che il Lazio sta finalmente consolidando un quadro finanziario stabile, con una gestione più efficiente del debito e una programmazione economica credibile.

«Questa valutazione – prosegue Valiani – rafforza la reputazione del nostro territorio e dimostra che il Lazio può tornare attrattivo per investimenti, sviluppo e nuove opportunità occupazionali. Una Regione solida è una Regione che può garantire più lavoro e maggiori tutele».

Accanto alla credibilità finanziaria, arriva un intervento sociale di grande impatto: l’aumento di 55 milioni destinati al welfare. Questa scelta rafforza i piani di zona, potenzia i servizi per anziani, famiglie, disabili e persone fragili, e sostiene le comunità locali nelle difficoltà quotidiane legate alla cura, alla disabilità e alla mancanza di servizi.

«È un segnale concreto – sottolinea Valiani – che dimostra come il Lazio stia orientando le sue politiche verso il benessere reale dei cittadini, con particolare attenzione ai più deboli e ai lavoratori che sostengono carichi sociali sempre più pesanti».

Le opportunità economiche: ZLS e ZES come leve strategiche

A questo quadro positivo si aggiunge un altro elemento cruciale per il futuro dei territori: il ruolo delle Zone Logistiche Speciali (ZLS) e delle Zone Economiche Speciali (ZES).

«Oggi – evidenzia Valiani – la ZLS rappresenta uno strumento immediatamente operativo e in grado di salvaguardare l’economia dei territori, soprattutto in una fase in cui la ZES non è ancora al centro di un chiaro indirizzo governativo ed europeo. Se usata con visione, la ZLS può rilanciare la competitività dei nostri sistemi produttivi e logistici, sostenere l’export, rafforzare le filiere agricole, industriali e manifatturiere e creare nuove opportunità occupazionali».

Per l’UGL Lazio, la combinazione di credibilità finanziaria, investimenti nel welfare e politiche di sviluppo territoriale apre uno scenario in cui il lavoro, la famiglia e la coesione sociale tornano ad essere priorità reali.

«Come UGL – conclude Valiani – continueremo a sostenere e stimolare ogni percorso che metta al centro le persone e costruisca un modello di sviluppo sostenibile, competitivo e inclusivo per l’intero territorio regionale.»

In questo contesto, l’UGL Latina, guidata dal Segretario Territoriale Ivan Vento, organizza un importante momento di approfondimento dedicato alle potenzialità delle Zone Logistiche Speciali (ZLS), delle Zone Economiche Speciali (ZES) e al ruolo dei consorzi industriali per il rilancio del territorio pontino.

L’appuntamento si terrà:

📅 Martedì 16 dicembre 2025

🕙 Ore 10:00

📍 Sala Enzo De Pasquale – Comune di Latina, Piazza del Popolo

L’incontro metterà al centro:

– Il potenziamento delle infrastrutture logistiche;

– L’attrazione di investimenti e la crescita delle attività produttive;

– Le ricadute positive su lavoro, imprese e filiere economiche del territorio;

– Il ruolo dei consorzi industriali come motore di competitività;

– Il contributo che ZLS e ZES possono garantire a una crescita sostenibile.

Le conclusioni dell’incontro verranno affidate al Vice Segretario Generale Luigi Ulgiati.