Monti Aurunci, giornata di manutenzione dei sentieri con il CAI di Esperia

Domenica 8 marzo intervento sul sentiero CAI 913 verso il Monte Petrella. Il Parco: collaborazione preziosa per la cura della rete escursionistica.

Una giornata dedicata alla cura e alla valorizzazione dei sentieri dei Monti Aurunci. Domenica 8 marzo 2026 il Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia organizza una giornata di manutenzione del sentiero CAI 913, il percorso che da Spigno Superiore conduce verso il Monte Petrella, la vetta più alta della catena aurunca. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ente Parco dei Monti Aurunci ed è finalizzata alla manutenzione di uno dei tratti della rete escursionistica del territorio.

Nel corso della giornata i volontari saranno impegnati in attività di pulizia del piano di calpestio, rimozione di pietre e alberi caduti, sfalci e sramature, oltre al ripristino della segnaletica orizzontale con i tradizionali segnavia bianco-rossi del CAI, indispensabili per garantire orientamento e sicurezza lungo i percorsi montani.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di cura e monitoraggio della rete escursionistica dei Monti Aurunci, che costituisce la più vasta rete sentieristica del Lazio meridionale e uno degli strumenti principali per promuovere una fruizione sostenibile dell’area protetta.

«Ringrazio il CAI di Esperia per la preziosa e costante collaborazione che negli anni ha garantito un contributo fondamentale alla manutenzione e alla valorizzazione dei sentieri del Parco», dichiara il presidente dell’Ente Parco. «Il lavoro dei volontari è indispensabile per mantenere efficiente una rete escursionistica così ampia e articolata. Parallelamente, come Ente Parco, stiamo portando avanti un importante intervento di sostituzione della segnaletica verticale lungo l’intera rete sentieristica, un’azione che consentirà di migliorare ulteriormente l’orientamento e la sicurezza degli escursionisti e di rendere sempre più fruibile il patrimonio naturalistico dei Monti Aurunci».

La giornata del CAI rappresenta quindi anche un momento di impegno condiviso tra istituzioni e volontariato, volto alla tutela del territorio e alla promozione della montagna come luogo di esperienza, conoscenza e rispetto dell’ambiente.