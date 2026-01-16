Monti Aurunci: due giorni tra conoscenza, natura e territorio

Il 17 gennaio la presentazione del volume “La Grava dei Serini” a Esperia, il 18 gennaio l’escursione sul Monte Altino.

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci, in collaborazione con il Gruppo Grotte Castelli Romani e il Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia, promuove un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio aurunco, articolato in due appuntamenti che uniscono ricerca scientifica, divulgazione e fruizione consapevole della montagna.

Sabato 17 gennaio 2026 – Esperia

Presentazione del volume La Grava dei Serini. 50 anni di ricerche speleologiche

Sabato 17 gennaio, alle ore 10.30, presso il Museo del Carsismo – Palazzo Spinelli di Esperia, si terrà la presentazione ufficiale del volume La Grava dei Serini. 50 anni di ricerche speleologiche, edito dal Parco Naturale dei Monti Aurunci e dal Gruppo Grotte Castelli Romani.

Il libro rappresenta una sintesi organica e approfondita di mezzo secolo di esplorazioni e studi su uno dei più importanti sistemi carsici del Lazio. La Grava dei Serini emerge come un patrimonio naturale di eccezionale valore scientifico, ambientale e culturale, ma anche come luogo di memoria e di relazione profonda tra l’uomo e la montagna. Il volume restituisce il lavoro di generazioni di speleologi, ricercatori e studiosi, offrendo al pubblico uno strumento di conoscenza e consapevolezza.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Vincenzo Fedele, Presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci, e di Giuseppe Villani, Sindaco di Esperia. Seguiranno gli interventi di Andrea Cesaretti (Presidente Gruppo Grotte Castelli Romani), Giorgio De Marchis (Direttore del Parco dei Monti Aurunci), Francesco Purificato (Presidente CAI Esperia) e Tullio Bernabei, speleologo dell’Associazione “La Venta – Esplorazioni Geografiche”.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, è prevista la conferenza pubblica “Le grotte dei Monti Aurunci: un patrimonio da conoscere e preservare”, a cura del Gruppo Grotte Castelli Romani.

La dichiarazione del Presidente del Parco

«Questo volume rappresenta molto più di una pubblicazione scientifica – dichiara Vincenzo Fedele, Presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci – è un atto di responsabilità verso il nostro territorio. Raccontare cinquant’anni di ricerche sulla Grava dei Serini significa custodire la memoria di un patrimonio fragile e straordinario, ma anche trasmettere alle nuove generazioni il valore della conoscenza come strumento di tutela. Il Parco è orgoglioso di aver sostenuto e promosso un’opera che unisce rigore scientifico, passione e profondo rispetto per la montagna e per le comunità che la vivono».

Domenica 18 gennaio 2026 – Formia / Maranola

Escursione “Traversata del Monte Altino”

Il fine settimana prosegue domenica 18 gennaio con l’escursione “Traversata del Monte Altino”, iniziativa di escursionismo invernale organizzata dal CAI Sezione di Esperia e dal Gruppo Grotte Castelli Romani, con il contributo del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

La traversata, con partenza da Formia – Maranola, offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere direttamente il paesaggio dei Monti Aurunci, attraversando ambienti montani di grande valore naturalistico e panoramico. L’escursione rappresenta il naturale completamento della giornata di studio del sabato, traducendo la conoscenza scientifica e culturale in esperienza diretta del territorio.

Un unico progetto di valorizzazione

I due appuntamenti si inseriscono in un percorso unitario promosso dal Parco Naturale dei Monti Aurunci, volto a rafforzare il legame tra ricerca, tutela ambientale e fruizione sostenibile, confermando il ruolo del Parco come promotore di cultura, identità e consapevolezza territoriale.