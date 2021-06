Montesivano, operazione mare aperto

Finalmente, una piccola vittoria di civiltà e legalità. In seguito alla nostra denuncia sull’odiosa pratica di alcuni stabilimenti balneari, di chiudere con reti le concessioni, occludendo anche gli accessi al mare, l’intervento della Guardia Costiera ha ristabilito l’accesso libero e permanente al mare, garantendo varchi liberi tra i diversi stabilimenti di almeno 3 metri, oltre al camminamento libero da ostacoli per almeno 5 metri dalla battigia. Così pure è stato riprostinata la pulizia dei camminamenti a mare sulle strade pedonali tra gli alberghi, anche se qui è stato equivocata la richiesta di pulizia estirmando anche siepi e macchia arbustiva spontanea esistente, che sicuramente non era ciò che deturpava l’accesso al mare.Ringraziamo il personale della Guardia costiera di Montesilvano

