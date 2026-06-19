Montecassino, tre giorni tra fede e natura: torna il cammino dell’anima

MONTECASSINO – Un viaggio tra spiritualità, storia e natura nel cuore di uno dei luoghi più simbolici d’Europa. In occasione del 15° centenario della fondazione dell’Abbazia di Montecassino, prende il via oggi l’iniziativa “Tre giorni in abbazia”, un’esperienza immersiva che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del patrimonio religioso, culturale e paesaggistico legato alla figura di San Benedetto.L’evento, che si svolgerà dal 19 al 21 giugno, ha già registrato numerose adesioni provenienti non solo dal Lazio ma anche da altre regioni italiane e dall’estero, confermando il forte richiamo esercitato dall’antico monastero benedettino.

Il programma prevede visite guidate ai luoghi più significativi dell’Abbazia, tra cui la zona archeologica, i chiostri, la Basilica Cattedrale, il museo abbaziale e le aree monumentali che custodiscono secoli di storia e spiritualità. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di vivere momenti di raccoglimento e condivisione con la comunità monastica, prendendo parte ai vespri e alle attività della vita abbaziale. Particolarmente suggestiva sarà l’escursione prevista per sabato 21 giugno, un vero e proprio “trekking della memoria” lungo i sentieri della Linea Gustav, che consentirà di ripercorrere le tappe della Seconda Guerra Mondiale in un contesto di straordinaria bellezza naturalistica.

La manifestazione si concluderà domenica con una degustazione di prodotti tipici e con il pranzo condiviso con i monaci, suggellando tre giorni all’insegna della riflessione, della scoperta e del contatto con la natura.Un appuntamento che celebra non solo la storia millenaria di Montecassino, ma anche il valore del cammino come esperienza di crescita personale, incontro e riscoperta delle proprie radici spirituali.