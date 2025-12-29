Montecassino, musica e spiritualità: grande successo per il concerto d’organo in Abbazia

Grande partecipazione di pubblico ieri pomeriggio all’Abbazia di Montecassino per il penultimo appuntamento inserito nel programma delle celebrazioni natalizie, fortemente volute dal Monastero Benedettino. Un evento che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra musica, spiritualità e tradizione, in uno dei luoghi simbolo della cristianità.

Alle 17.15 la Basilica Cattedrale ha fatto da suggestiva cornice al concerto d’organo del maestro Michele D’Agostino, tra i più noti e apprezzati organisti del Basso Lazio. Un’esecuzione di alto profilo artistico che ha saputo coinvolgere e conquistare il pubblico presente, raccolto in un clima di silenzio e contemplazione.

Il programma ha proposto un raffinato dialogo tra brani della tradizione della musica liturgica e pagine del grande repertorio classico, dando vita a un connubio di eleganza e armonia. Protagonista assoluto anche l’organo Mascioni, considerato tra i più importanti e imponenti d’Italia, che ha esaltato la maestria interpretativa dell’organista e la solennità degli spazi abbaziali.

L’iniziativa rappresenta il quinto appuntamento del cartellone natalizio promosso dall’Abbazia di Montecassino, un percorso culturale e spirituale che sta riscuotendo un crescente consenso. Le celebrazioni si concluderanno il prossimo 4 gennaio con l’ultimo concerto in programma, atteso come momento finale di un ciclo che ha saputo unire fede, arte e musica di grande qualità.

