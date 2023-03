Montecassino, il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, presente alla celebrazione per la festa di San Benedetto Abate

Questa mattina il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha parteciparo alla celebrazione solenne per la festa di San Benedetto Abate, patrono primario d’Europa e della città di Cassino, presso l’Abbazia di Montecassino, officiata dal cardinale Leonardo Sandri, Prefetto emerito del Dicastero per le Chiese Orientali, dall’abate di Montecassino, Dom Luca Antonio Fallica e dal vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Mons. Gerardo Antonazzo, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

«Una cerimonia solenne in onore di San Benedetto, patrono d’Europa. Da Montecassino, – ha commentato il presidente Di Stefano – faro di luce e di cultura per tutto l’Occidente, l’emozione è stata fortissima. Un luogo sacro, distrutto dalla violenza della guerra e risorto dalle sue ceneri. Oggi, insieme alla comunità monastica e al nuovo abate Dom Luca Fallica, la celebrazione ha visto la partecipazione di un intero territorio. L’insegnamento di San Benedetto, la sua Regola, rappresenta per tutti noi una delle più grandi eredità. Esempio da seguire e fondamenta del pensiero moderno Europeo».

COMUNICATO STAMPA