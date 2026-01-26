Montecassino celebra per la prima volta Santa Scolastica: quattro giorni di fede, musica e cultura

MONTECASSINO – L’Abbazia di Montecassino si prepara a celebrare per la prima volta la memoria liturgica di Santa Scolastica con un articolato calendario di iniziative in programma dal 7 al 10 febbraio 2026. Un percorso che intreccia spiritualità, musica e approfondimento culturale, con l’obiettivo di valorizzare la figura della Santa – sorella di San Benedetto – e, al tempo stesso, di porre al centro una riflessione sul ruolo della donna nel cristianesimo e nella vita della Chiesa, quale fonte di arricchimento, testimonianza di fede e segno di autenticità e vitalità ecclesiale.Il programma si aprirà sabato 7 febbraio alle ore 18, nel Salone di San Benedetto dell’Abbazia, con il concerto Frida live di Frida Mangoni Bollani, cantante e pianista di rilievo del panorama musicale italiano, chiamata ad inaugurare l’iniziativa con un momento artistico di alto profilo.

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, l’Abate Dom Luca Fallica presiederà la Santa Messa nella chiesa di del Colloquio, nel comune di Villa Santa Lucia. A seguire, alle 18.30, nell’Aula Pacis di Cassino, si terrà il convegno dal titolo Colei che più amò, il femminile che rende viva la fede da Santa Scolastica ad oggi, moderato da Laura D’Onofrio, con gli interventi delle teologhe Marinella Perroni e Claudia Koll, che offriranno una lettura teologica e attuale della testimonianza di Santa Scolastica.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 16.30, nella Basilica Cattedrale dell’Abbazia, saranno celebrati i primi Vespri in onore della Santa. Le celebrazioni culmineranno martedì 10 febbraio, memoria liturgica di Santa Scolastica: alle ore 10.30 l’Abate presiederà la Santa Messa solenne nella Basilica Cattedrale, con la partecipazione della Scuola Cantorum Montis Cassini. Nel pomeriggio, alle ore 18, la Santa Messa sarà celebrata presso il monastero di Santa Scolastica di Cassino, insieme alla comunità delle suore benedettine.

L’iniziativa rappresenta un segno significativo dell’attenzione dell’Abbazia di Montecassino verso una riflessione ecclesiale che, a partire dalla testimonianza di Santa Scolastica, riconosce e valorizza il contributo femminile come elemento essenziale per la crescita spirituale e comunitaria della Chiesa.

