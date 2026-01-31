Montecassino, apertura straordinaria dell’appartamento papale: visite esclusive su prenotazione

Un appuntamento di straordinario valore storico e simbolico per l’abbazia di Montecassino. Per la prima volta in via esclusiva, il monastero benedettino apre al pubblico le porte dello storico appartamento papale, consentendo ai visitatori di accedere a uno degli ambienti più riservati e suggestivi del complesso monastico.

A partire da domani e per tutto il resto del mese, su prenotazione, sarà possibile visitare l’insieme di stanze tradizionalmente destinate all’accoglienza dei successori di Pietro durante le visite papali o in altre occasioni ritenute opportune dalla Santa Sede. Ambienti dal fascino senza tempo, impreziositi da decorazioni, quadri e arredi d’epoca, che raccontano secoli di storia e di relazioni istituzionali.

L’appartamento papale, insieme alle sale di rappresentanza già aperte nei mesi scorsi, è stato teatro del passaggio di papi, santi e ospiti illustri, confermando il ruolo centrale dell’abbazia di Montecassino nella vita spirituale, culturale e istituzionale del Paese. Oltre ai pontefici, ha ospitato anche Presidenti della Repubblica, reali e cardinali. Tra le figure più rappresentative che vi hanno soggiornato si ricordano San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi legati ai festeggiamenti di Santa Scolastica, in programma a partire dal 7 febbraio, e si affianca al tradizionale appuntamento con “Domenica al Museo”, previsto per domenica 1 febbraio. In quella giornata sarà possibile visitare gratuitamente il museo dell’abbazia grazie alla sinergia tra Montecassino e il Ministero della Cultura.

Un’occasione duplice, dunque, per scoprire e riscoprire i tesori del monastero benedettino: da un lato l’apertura eccezionale dell’appartamento papale, dall’altro l’accesso gratuito al museo abbaziale nella prima domenica del mese, offrendo ai visitatori un viaggio unico tra arte, spiritualità e storia.

