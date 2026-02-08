Monte San Giovanni Campano si colora di festa: oggi il Carnevale Monticiano

È tutto pronto a Monte San Giovanni Campano per il Carnevale Monticiano, in programma oggi e pronto a trasformare il centro del paese in un’esplosione di colori, musica e fantasia. L’evento, promosso dalle associazioni Progetti Lucchesi e Pro Loco, con il patrocinio del Comune, vedrà il coinvolgimento attivo di scuole, associazioni, famiglie e gruppi carristi del territorio.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno di MonteInMaschera è “Sogna Pagliaccio Sogna”, un progetto ispirato al magico mondo del circo, inteso come simbolo di creatività, inclusione e libertà di espressione. Protagonisti assoluti saranno i bambini dei plessi scolastici, impegnati in coreografie, parate in maschera e momenti di animazione che animeranno le vie del paese.

Grande attesa per la sfilata dei 14 carri allegorici, frutto del lavoro, della passione e dell’impegno dei gruppi carristi locali e dei comuni limitrofi. Tra le novità più significative di questa edizione, spicca la partecipazione, per la prima volta, di sei carri realizzati a Monte San Giovanni Campano, segno di una crescente e sentita adesione della comunità all’evento.

A completare la giornata, un ricco programma di intrattenimento con street food, giocolieri, trampolieri, DJ set e animazione continua, il tutto nella suggestiva cornice del Castello Ducale, pronto a fare da sfondo a una festa pensata per tutte le età.

Un appuntamento atteso e partecipato, che si conferma occasione di condivisione, allegria e valorizzazione del territorio. 🎭🎉

