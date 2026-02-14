Monte San Giovanni Campano / Serrone, domani l’ ultimo saluto a Davide Perna

Monte San Giovanni Campano e l’intero territorio si stringono nel dolore per la prematura scomparsa di Davide Perna, venuto a mancare il 7 febbraio all’età di 51 anni.

Una notizia che ha profondamente colpito la comunità, dove Davide era conosciuto e stimato. Il suo ricordo resta vivo nei cuori della moglie, della figlia, della madre, del fratello, dei cognati, delle cognate, dei nipoti e di tutti i parenti che ne hanno annunciato con grande dolore la perdita.

Le esequie saranno celebrate domenica 15 febbraio alle ore 11:15 presso la Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Piazza Francesco Pais a Serrone. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata presso il Cimitero di Monte San Giovanni Campano, dove intorno alle ore 15:00 sarà impartita la Santa Benedizione. La camera ardente sarà allestita presso l’Ospedale di Cassino sabato 14 febbraio a partire dalle ore 10:00, con orario visite dalle 8:30 alle 18:00.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Perna, partecipando con commozione al lutto che ha colpito i suoi cari.

Alla famiglia va l’abbraccio rispettoso e solidale di tutta la nostra emittente.

