Monte San Giovanni Campano: revocato l’assessorato a Maurizio Nardozi. Il consigliere Visca critica il sindaco

La revoca dell’assessorato a Maurizio Nardozi ha scatenato una serie di reazioni politiche a Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Emiliano Cinelli ha motivato la sua decisione con la presunta mancanza di collaborazione da parte di Nardozzi, ma la vicenda continua a sollevare interrogativi.

Tra i più critici, il consigliere comunale Sandro Visca ha preso posizione, definendo il provvedimento inopportuno e dichiarando la sua solidarietà a Nardozzi. Visca, in una PEC inviata al sindaco, ha chiesto chiarimenti concreti sulle motivazioni della revoca, sottolineando che la decisione potrebbe essere stata influenzata da “rancori ideologici e di pensiero”.

“Fossi nel sindaco, adotterei questo provvedimento nei confronti di altri amministratori,” ha affermato Visca, riferendosi a figure con deleghe importanti che, a suo dire, sarebbero assenti dalla vita politica e amministrativa del comune.

Il consigliere ha inoltre invitato il primo cittadino a rivedere la sua posizione, lasciando da parte dissidi personali per favorire il bene della comunità: “Si è sempre in tempo per rettificare e scegliere la strada della collaborazione,” ha concluso.

Resta ora da capire se il sindaco Cinelli risponderà alle richieste di Visca e se questa vicenda porterà a nuovi equilibri nella politica locale di Monte San Giovanni Campano.