Monte San Giovanni Campano, Pisani replica a Cinelli: “Nessuna strategia dietro la caduta dell’amministrazione”

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Prosegue il confronto politico dopo la fine anticipata dell’amministrazione comunale. A intervenire è l’ex presidente del Consiglio comunale Giorgio Pisani, che respinge con decisione la ricostruzione fornita dall’ex sindaco Emiliano Cinelli in merito alle dimissioni dei nove consiglieri che hanno portato al commissariamento del Comune.

Attraverso un messaggio pubblico, Pisani chiarisce che la scelta di lasciare il proprio incarico non sarebbe stata il frutto di una strategia politica preordinata, bensì la conseguenza di una profonda riflessione maturata nel tempo.

L’ex consigliere sostiene che il rapporto con gli elettori sarebbe stato compromesso da una gestione che, a suo giudizio, avrebbe progressivamente allontanato l’azione amministrativa dai principi di ascolto, trasparenza, rispetto delle regole e mantenimento degli impegni assunti.

Pisani ribadisce inoltre di aver sempre motivato le proprie posizioni, sia all’interno del Consiglio comunale che all’esterno, definendo la decisione come una “presa di coscienza” di fronte a problematiche ritenute ormai evidenti e non più rinviabili.

Nel suo intervento sottolinea anche che avrebbe voluto continuare a offrire il proprio contributo amministrativo, ma esclusivamente in un contesto caratterizzato da una reale condivisione democratica delle scelte. Da qui la decisione di rinunciare a incarichi e ruoli istituzionali, rivendicando una scelta compiuta “con dignità” e con l’obiettivo di restituire ai cittadini la possibilità di decidere il futuro del paese.