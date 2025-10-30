Monte San Giovanni Campano piange la scomparsa di Roberta Tomassi

Monte San Giovanni Campano – Profondo cordoglio ha suscitato in tutta la comunità la notizia della scomparsa di Roberta Tomassi in Iafrati, venuta a mancare mercoledì 29 ottobre 2025, all’età di 59 anni, presso la propria abitazione. Roberta lascia un vuoto incolmabile non solo tra i familiari, ma anche tra i tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata nella vita quotidiana.

A darne il triste annuncio sono il marito, le figlie e i parenti tutti, che la ricordano con profondo affetto e con il dolore di chi perde una presenza insostituibile.

I funerali si terranno venerdì 31 ottobre, alle ore 15.00, nella Chiesa Collegiata di Monte San Giovanni Campano, dove familiari, amici e concittadini potranno unirsi in preghiera per darle l’ultimo saluto.

La redazione di LiriTv si unisce al dolore della famiglia Iafrati–Tomassi per la prematura scomparsa della cara Roberta. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze.

