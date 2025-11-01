Monte San Giovanni Campano – Incidente notturno a Porrino: due ragazze ferite

Paura nella notte a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Porrino, dove una Smart con a bordo due giovani è andata a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi. Alla guida dell’auto c’era una 21enne di Veroli, mentre sul sedile del passeggero viaggiava una 20enne di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha perso aderenza finendo contro la cancellata di una casa lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Le due ragazze, ferite in modo non grave, sono state trasportate all’ospedale di Sora, dove i medici hanno riscontrato lievi contusioni.

L’autovettura, gravemente danneggiata, è stata rimossa dal carroattrezzi.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire la dinamica esatta del sinistro.

