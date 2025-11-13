Monte San Giovanni Campano in lutto per la scomparsa di Remo Patrizi

La comunità di Monte San Giovanni Campano si stringe nel dolore per la scomparsa di Remo Patrizi, venuto a mancare il 13 novembre 2025 presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 63 anni.

Uomo conosciuto e stimato da tutti, Remo lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di apprezzarne la disponibilità, la gentilezza e il carattere sincero. A piangerlo sono la moglie, i figli, la figlia, la nuora, la mamma, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno venerdì 14 novembre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Della Valle in Monte San Giovanni Campano. Seguirà l’accompagnamento al cimitero. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore, testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Remo.

La redazione di LiriTV si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia Patrizi, porgendo le più sincere condoglianze ai suoi cari. In momenti come questo, le parole possono poco, ma il ricordo e l’affetto di chi lo ha conosciuto restano vivi nel cuore di tutti.

Correlati