Monte San Giovanni Campano in lutto: giallo sulla morte di Angelo Josè Mastrantoni

Profonda commozione a Monte San Giovanni Campano per la scomparsa improvvisa di Angelo Josè Mastrantoni, 35 anni, deceduto due giorni fa a Roma in circostanze ancora da chiarire.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita domani mattina presso il Policlinico Umberto I dal medico legale incaricato. Solo dopo l’esame sarà possibile avere maggiori elementi sulle cause del decesso.

La salma del giovane panettiere, molto conosciuto e stimato in paese insieme alla sua famiglia, è stata trasferita a Roma in attesa degli accertamenti. I funerali non sono stati ancora fissati: con ogni probabilità, il magistrato autorizzerà la restituzione ai familiari già nella giornata di domani.

Il dolore della comunità è forte: in tanti si sono stretti intorno alla famiglia Mastrantoni, sconvolta da una perdita improvvisa.

