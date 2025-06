Monte San Giovanni Campano in festa: Andrea Scacchi convocato ai Campionati Italiani di ciclismo

Grande soddisfazione per lo sport locale: il giovane ciclista monticiano Andrea Scacchi è stato ufficialmente convocato per rappresentare il Lazio ai prossimi Campionati Italiani categoria esordienti, in programma il prossimo 6 luglio a Gorizia.

Scacchi, che difende i colori del team Pirata Vangi Cosmetall Sama Ricambi, presieduto da Andrea Campagnaro e seguito tecnicamente dalla direttrice sportiva Vanessa Casati, è stato scelto dal tecnico Aldo Delle Cese grazie ai brillanti risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.

Un traguardo importante non solo per l’atleta, ma anche per tutta la squadra, che vede premiato l’impegno quotidiano e la qualità del lavoro svolto. Partecipare ai Campionati Italiani rappresenta infatti un’esperienza formativa di grande valore: un’occasione per confrontarsi con i migliori coetanei provenienti da tutta Italia e crescere ulteriormente, sia dal punto di vista tecnico che umano.

La redazione di Liritv rivolge i complimenti ad Andrea Scacchi, esempio di talento, dedizione e sacrificio, augurandogli di vivere questa straordinaria esperienza con la stessa passione che lo ha portato fin qui. Un orgoglio per Monte San Giovanni Campano e per tutto il territorio.Un sentito in bocca al lupo, con l’augurio di continuare a portare in alto il nome della sua squadra, della sua città e di tutto il movimento ciclistico laziale.

DI REDAZIONE