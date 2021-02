Monte San Giovanni Campano, il Sindaco Veronesi:”Rafforzamento controlli misure anticovid”

Il Sindaco di Monte San Giovanni Campano Angelo Veronesi, considerando il trend in forte crescita dei casi di positività al Covid-19, dopo aver disposto la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, dalla data odierna 24.02.2021 fino a sabato 6 Marzo p.v., questa mattina, ha avuto un vertice con il Corpo della Polizia Locale con la presenza del Comandante. In tale circostanza ha disposto, ancora una volta, di monitorare l’intero territorio comunale, questa volta però ininterrottamente durante l’orario di servizio, ovvero in maniera fissa e continuativa, con n. 2 ronde, al fine di scongiurare e prevenire la presenza di assembramenti di persone che sono la fonte principale della diffusione del Coronavirus. Ha chiesto la massima collaborazione anche al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e disposto di prestare particolare attenzione soprattutto alle zone a potenziale rischio e, all’occorrenza, applicare le sanzioni previste.

