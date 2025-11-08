Monte San Giovanni Campano – Il sindaco Cinelli replica a Marzi: “La cava della Bagnara non si tocca”

Frosinone. Si accende la polemica sulla gestione dei rifiuti di via Le Lame. A innescarla è stata la proposta del consigliere comunale di Frosinone, Domenico Marzi, che nel corso dell’ultima seduta del Question Time ha suggerito al sindaco Riccardo Mastrangeli l’ipotesi di trasferire i rifiuti nella cava della Bagnara, un sito dismesso situato nel territorio di Monte San Giovanni Campano.

Una proposta che ha immediatamente suscitato la ferma reazione del sindaco monticiano Emiliano Cinelli, il quale ha respinto con decisione l’idea di accogliere i rifiuti provenienti dal capoluogo:

“I rifiuti della discarica di via Le Lame a Monte San Giovanni Campano non arriveranno mai – ha dichiarato Cinelli –. La cava della Bagnara non si tocca. Chiedo al consigliere Marzi di avere rispetto dei nostri cittadini e di quei luoghi che, probabilmente, non conosce affatto.”

Cinelli ha poi aggiunto parole dure, definendo la proposta “fuori luogo” e “sintomo di un momento di non lucidità politica”:

“Il nostro Comune non può e non deve farsi carico dei problemi di altri. Se davvero Marzi intende percorrere questa strada, sarebbe un fatto grave. Noi ci opporremo con ogni mezzo a un’ipotesi del genere.”

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che la zona della Bagnara è tutt’altro che abbandonata

“È un’area viva e frequentata, dove l’aspetto ambientale viene prima di tutto. Abbiamo in programma progetti di valorizzazione: due parchi, uno dedicato ai bambini e uno immerso nella pineta, meta di scampagnate e momenti di socialità. Pensiamo a uno sviluppo sostenibile, non certo a trasformare la cava in una discarica.

La replica del sindaco Cinelli chiude – almeno per ora – una querelle che rischia di accendere ulteriormente il dibattito politico e ambientale tra Frosinone e i comuni limitrofi.