Monte San Giovanni Campano (FR) – Mega gara per il servizio di raccolta dei rifiuti

Ultimi giorni utili per partecipare alla gara per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti urbani nel comune di Monte San Giovanni campano. Le ditte interessate dovranno presentare offerte entro le ore 12 del prossimo 18 settembre. Un appalto da 8 milioni di euro, oltre Iva, per la durata di ben dieci anni e con possibilità di proroga per un ulteriore anno. E siamo arrivati a 11. Decisamente eccessiva la durata perché altrove le gare si fanno per 5 o sei anni. Ma è eccessiva anche perché nella primavera del prossimo anno a Monte San Giovanni campano si terranno le elezioni comunali. Tra le altre cose ci sarebbero aspetti del bando di gara da migliorare come lo spazzamento e la sfalciatura. Non mancano criticità rispetto ad altri servizi come una efficiente isola ecologica. E poi, una sola basterà in un territorio così vasto. Per il momento c’è la mega gara con maxi durata e con le elezioni alle porte.