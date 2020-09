Monte San Giovanni Campano (FR) – coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato 25enne

Nella serata di ieri, in Monte San Giovanni Campano, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di liberta’ un 25enne del luogo per “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Da alcuni giorni, i militari avevano notato alcuni strani movimenti in una localita’ di campagna del citato centro, predisponendo pertanto un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. Gli operanti eseguivano una ispezione all’interno di un terreno ove individuavano una sorta di serra “artigianale”, occultata alla vista da una piccola recinzione di canne, con all’interno tre piante di canapa indiana, alte circa 2 metri ciascuna. Identificato il proprietario dell’appezzamento, si procedeva alla successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare a suo carico, al termine della quale veniva reperito altresì un involucro contenente ulteriori 2 grammi di “hashish”, occultati nel comodino della camera da letto.L’uomo veniva pertanto segnalato all’A.G. e le piante e lo stupefacente sottoposti a sequestro.

