Monte San Giovanni Campano – Fare Verde, Salviamo il Bosco Morroni: un’azione concreta per il futuro (Foto)

Monte San Giovanni Campano – Il 29 maggio 2025 sarà una data memorabile per i giovani dell’Istituto Comprensivo I Monte San Giovanni Campano, che hanno preso parte alla terza giornata ecologica del progetto “Salviamo il Bosco Morroni”, promosso dal gruppo d’azione Fare Verde Provincia di Frosinone APS.

Sotto la guida attenta dei volontari, 25 studenti hanno piantato circa 70 esemplari di Quercus Ilex e 6 piante micorizzate di Quercus Faginea, contribuendo in modo concreto alla rigenerazione del bosco. Come riconoscimento per il loro impegno, Fare Verde Provincia di Frosinone ha regalato loro una maglia commemorativa, mentre il Comitato L’Avamposto della Valle del Sacco ha distribuito cappellini per celebrare la loro partecipazione in una giornata caratterizzata da un sole implacabile.

“Il Bosco Morroni offre preziosi servizi ecosistemici gratuitamente, e la sua tutela è fondamentale per l’ambiente e per le generazioni future”, ha sottolineato Fare Verde Provincia di Frosinone, che da anni si impegna nell’educazione ambientale con iniziative concrete come questa.

Infatti, i boschi non sono solo elementi del paesaggio, ma veri e propri alleati nella lotta contro il cambiamento climatico. Attraverso la cattura di CO₂, contribuiscono alla riduzione dei gas serra nell’atmosfera, migliorando la qualità dell’aria. Inoltre, agiscono come regolatori idrogeologici, proteggendo il territorio dall’erosione e dalle alluvioni. Il Bosco Morroni svolge anche un ruolo cruciale nella preservazione della biodiversità, offrendo rifugio e risorse a numerose specie di fauna e flora.

Il presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, Dott. Marco Belli, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: dagli studenti partecipanti alla Dirigente scolastica, fino ai volontari di Fare Verde dei gruppi di Castelliri, Ceccano, Paliano, Monte San Giovanni Campano e Supino, e ai rappresentanti del Comitato L’Avamposto Valle del Sacco e di Terra Nostra APS.

Da evidenziare il ruolo svolto dall’Associazione di protezione civile Civilmonte che dopo aver salvato l’area verde dall’incendio della scorsa estate partecipa coni i suoi volontari per mettere a dimora le nuove piante e per darci l’acqua nei momenti di calura.

Presenti alla giornata ecologica diversi esponenti dell’amministrazione Comunale come il Consigliere con delega ai Lavori Pubblici Marco Caserra che ha collaborato fattivamente alla riuscita dell’azione , l’assessore alla Scuola Dott, Chiarlitti Fabio e il vicesindaco Sabrina Sciucco.

Grazie a iniziative come questa, Fare Verde Provincia di Frosinone APS con i suoi gruppi d’azione continua a dimostrarsi un esempio virtuoso di impegno per la tutela ambientale, coinvolgendo le nuove generazioni nella salvaguardia del proprio territorio e nella consapevolezza dell’importanza dei servizi ecosistemici.

Fare Verde Monte San Giovanni Campano

Fare Verde Provincia di Frosinone

Comunicato stampa